Трамп вели дека е двојник на Орбан

Европската Унија направи катастрофални грешки со мигрантите, унгарскиот претседател Виктор Орбан не направи грешка и тој е почитуван од сите, а јас ќе го поддржам на претстојните избори во Унгарија, рече американскиот претседател Доналд Трамп на заедничката прес-конференција со унгарскиот премиер Виктор Орбан во Белата куќа.

– Мојот пријател Орбан врши фантастична работа. Тој е многу моќен човек во својата земја и е сакан. Тој раководи со навистина одлична земја и нема криминал. Ќе разговараме за трговијата меѓу нас. Ќе разговараме малку за Русија и за Украина. Ќе разговараме за енергијата и цените на енергијата кои во моментов во САД се многу ниски – рече Трамп.

Инфлацијата е речиси непостоечка, додаде Трамп, зборувајќи дека добро се справуваат со затворањето на владата, што се случило затоа што „демократите се луди и им е гајле дали ќе ѝ наштетат на земјата“.

– Ние го одобривме отворањето на владата 14 пати, а тие продолжуваат да го отфрлаат тоа. И претпоставувам дека можеби повторно ќе го сторат тоа. Да видиме што ќе се случи. Тие сакаат да се случат многу лоши работи. Лоши работи за нашата земја. Нема да дадеме 1,5 билион долари на луѓе кои нелегално влегле во нашата земја. Нема да го направиме тоа. На луѓето што доаѓаат од затвори, од ментални институции, за дилери на дрога, тие сакаат да им пружат медицинска нега, 1,5 билион долари – рече Трамп.

Орбан рече дека се отвара ново поглавје во билатералните односи меѓу Унгарија и САД кои во време на демократската администрација беа уништени.

– Значи, по вашето заминување, претседателе, сè беше во основа блокирано, уништено, откажано, многу штета беше направена од претходната администрација. Во последните 10 месеци, претседателе, за она што го направивте, ние сме многу благодарни. Го вративте старото ниво на односите. Ги подобривте билатералните односи. Го поправивте она што беше лошо направено од претходната администрација. Значи, сега сме во доста добра позиција да отвориме ново поглавје. Да речеме, ова е златно доба меѓу САД и Унгарија и имаме многу предлози за економска соработка, воена соработка и за политичка соработка, а главното прашање, знаете дека сме соседи на Украина, која е во војна и тоа е најважното прашање за нас и би сакале да разговараме со вас како можеме да придонесеме за да ви помогнеме во вашите мировни напори – рече Орбан.

На новинарско прашање дали САД ќе направи исклучок за Унгарија во врска со нафтата што доаѓа од Русија Трамп рече секако.

– Го разгледуваме тоа бидејќи му е многу тешко да добие нафта и гас од други области. Како што знаете, тие немаат море. Тоа е одлична земја. Тоа е голема земја, но немаат море. Немаат пристаништа. И затоа, тие имаат тежок проблем. Постои друга земја што го има истиот проблем, патем. Но, кога ќе погледнете што се случи со Европа, многу од тие земји купуваат многу нафта и гас од Русија. И како што знаат, многу сум вознемирен од тоа бидејќи ние им помагаме, а тие одат и купуваат нафта и гас од Русија. Значи, тоа прашање би можело да се постави можеби попрецизно ако зборувате за многу европски земји, не нужно за Унгарија, затоа што Унгарија е во поинаква позиција, но многу европски земји купуваат нафта и гас од Русија и тоа е веќе со години. И јас се прашувам за што се работи – рече Трамп.

Орбан додаде тоа прашање е една од темите за разговор, јасно да се објасни какви би биле последиците за унгарскиот народ и за унгарската економија ако не добијат нафта и гас од Русија, затоа што снабдувањето е преку цевководи.

– Цевководот не е идеолошко, ни политичко прашање. Тоа е физичка реалност затоа што немаме поддршка, точно како што ви објасни претседателот. Затоа ќе преговараме за таа точка. Тоа е од витално значење за нас – рече Орбан.

На прашање дека Унгарија може да се снабдува преку цевководот од Хрватска, Орбан одговори дека треба да се одделат гасот и нафтата.

– Во врска со прашањето за гасот, што е многу важно за нас, зашто 90% од унгарските домаќинства користат систем за греење базиран на гас. Значи, имаме само еден цевковод што испорачува гас во Унгарија. Она што го добивме од Хрватска е дополнителен гасовод со многу мал волумен. Нафтата е друго прашање, доаѓа од цевководот ДУБА, кој е главен снабдувач, а тој е хрватски, кој е секундарен и дополнителен цевковод. Би сакале да ја убедиме хрватската влада да го прошири и да овозможи испорака на повеќе гас. Под овие околности, тоа не може да биде главен цевковод. Тој е само дополнителен. Но, подоцна, со некои големи инвестиции, би можело подобро да им служи на интересите на Унгарија – рече Орбан.

Новинар го праша Трамп дали се согласува дека оваа средба е симбол на зајакнувањето на новата конзервативна светска алијанса и како ја гледа иднината на Европа, имајќи ги предвид луѓето како Орбан кои се спротивставуваат на бриселската бирократија и глобалистичката агенда.

– Тој е одличен лидер и е почитуван насекаде, но тоа не значи дека е сакан од некои од лидерите. Но знаете дека тие лидери се покажаа како промашени. Ако го погледнете неговиот став за имиграцијата и за други работи, а потоа ако ја погледнете Европа, ќе видите дека во Европа направија огромни грешки во врска со имиграцијата. Тоа навистина им штети. А Орбан не направи грешка во врска со имиграцијата. Значи, тој е почитуван од сите. Некои го сакаат и можам да ви кажам дека го сакам и го почитувам. Јас сум негов двојник. Го сакам и го почитувам и така се води Унгарија. Тие се водени правилно и затоа тој ќе биде многу успешен на претстојните избори – рече Трамп.

Орбан побара да се дообјасни, затоа што англосаксонската терминологија е различна од европската, а употребата на категории може да создаде недоразбирања.

– Би сакал да бидам што е можно појасен. Ние сме единствената влада во Европа која се смета себеси за модерна христијанска влада. Сите други влади во Европа се во основа либерални левичарски влади. Затоа, од 2010 година се обидуваме да направиме нешто што е различно од она што другите го прават дури и на филозофско ниво и на ниво на пракса. Значи, ние сме еден вид посебен остров на различност во либералниот океан во Европа и се сметаме себеси за модерна христијанска влада. Тоа е соодветната категорија за да се опише она што го правиме – додаде Орбан.

Трамп рече дека разговарале и за средба со Путин, затоа што Орбан го разбира Путин и го познава многу добро. Додаде дека Орбан смета дека војната може да се заврши во не толку далечна иднина, на што унгарскиот премиер рече дека се цврсто убеден во тоа.

– Прашањето е дали ние, луѓето од Западот, сме обединети или не. Проблемот е што претседателот има огромни мировни напори кои се едноставно одлични и многу позитивни за европскиот континент и за сите народи на Европа . Но, во исто време, не сме обединети бидејќи Брисел и Европејците имаат различен пристап кон војната. Значи, единствената влада што е за мир е владата на Соединетите Американски Држави и малата Унгарија во Европа. Како и да е, сите други влади претпочитаат да ја продолжат војната, бидејќи многу од нив мислат дека Украина може да победи на фронтовската линија, што е погрешно разбирање на ситуацијата. Значи, тоа е комплицирано прашање. Ќе разговараме за тоа – рече Орбан.

Додад дека би било чудо Украина да ја добие војната, на што Трамп додаде: „Да, точно така“.

На прашање која е пораката на Трамп до ЕУ која сака да ги наметне своите политики кон Унгарија американскиот претседател рече дека треба да го почитуваат Орбан многу силно, бидејќи тој беше во право за имиграцијата.

– Погледнете што се случи со Европа со имиграцијата. И имаат луѓе што ја преплавуваат Европа насекаде и тоа ѝ штети. Стапките на криминал се многу зголемени. Се случуваат многу лоши работи. Стапките на криминал во Унгарија се многу ниски. И тие се исти како што беа секогаш, што е многу малку криминал. Бидејќи тој ја задржа Унгарија онака како што треба да биде. Европа, мислам, не сакам да навлегувам во поединечни земји. Сите тие се мои пријатели. Тие грешеа. Ја преплавуваат Европа со луѓе од целиот свет и Европа станува поинакво место. И постојано им велам на лидерите, подобро да престанат или повеќе нема да ја имате Европа. Тоа што го прават е многу опасно – рече Трамп.

Орбан додаде дека бројот на нелегални имигранти е нула, затоа што никој не може да влезе на територијата на Унгарија без да добие дозвола од унгарските власти.

– Ова е едноставна регулатива. Која е последицата од тоа? Ние сме под санкции, финансиски санкции од ЕУ затоа што не дозволуваме нелегалните миграанти да дојдат во Унгарија, а исто така и во ЕУ. Мора да платиме, само да ве информирам, мора да плаќаме секој ден по 1 милион евра како казна на бриселскиот буџет затоа што ги запревме мигрантите. Ова е апсурдниот живот што го живееме сега во Европа – рече Орбан.