 Skip to main content
01.02.2026
Република Најнови вести
Недела, 1 февруари 2026
Неделник

Трамп се закани со „многу значаен“ одговор ако Канада склучи договор со Кина

Свет

01.02.2026

фото: Facebook/ Donald J. Trump

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Соединетите Американски Држави ќе одговорат „многу значајно“ доколку Канада продолжи со трговскиот договор што го договорила со Кина.

Ако постигнат договор со Кина, да, ќе направиме нешто многу значајно. Не сакаме Кина да ја преземе Канада. А ако склучат договор каков што Кина сака да склучи, Кина ќе ја преземе Канада, изјави Трамп пред новинарите во авионот „Ер Форс Уан“ на пат од Вашингтон кон Флорида.

Трамп минатата недела се закани со воведување царини од 100 проценти за стоки увезени од Канада доколку таа земја продолжи со спроведување на трговскиот договор со Кина. Трамп во објава на социјалните мрежи тогаш оцени дека канадскиот премиер Марк Карни „длабоко греши“ ако мисли дека Канада ќе стане „пристаниште за претовар“ преку кое Кина ќе испраќа стоки и производи во САД.

Кина буквално ќе ја изеде Канада, ќе ја проголта цела, вклучително и ќе ги уништи нејзините бизниси, општественото ткиво и општиот начин на живот. Доколку Канада склучи договор со Кина, веднаш ќе се соочи со 100% царини за сите канадски стоки и производи што влегуваат во САД“, напиша Трамп на Трут Соушл пред една недела.

Канада во јануари се согласи на договор со Кина со кој се намалуваат царините за кинеските електрични возила, додека Кина, пак, ги намалува увозните даноци за канадските земјоделски производи.

Поврзани вести

Свет  | 01.02.2026
Трамп планира изградба на најголемата триумфална капија во Вашингтон
Свет  | 01.02.2026
Трамп: Индија ќе купува нафта од Венецуела наместо од Иран
Свет  | 31.01.2026
Министерство за правда на САД: Дел од документите за Епстин содржат лажни тврдења за Трамп
﻿