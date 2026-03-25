25.03.2026
Трамп не блефира, ќе направи пекол: Белата куќа откри што ќе се случи ако Иран не ги прифати условите на САД

Портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, вечерва во Овалната соба изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп сака мир со Иран, но е „подготвен да покрене пекол“ ако земјата не ги прифати условите на Америка.

Доколку Иран не го прифати поразот, американскиот претседател ќе се погрижи да биде погоден посилно од кога било досега. Претседателот Трамп не блефира и е подготвен да направи пекол. Иран не треба да направи уште една грешка, рече Ливит.

За Иранците, Ливит вели: „Нивната последна грешка во пресметката ги чинеше нивното високо раководство, нивната морнарица, нивните воздухопловни сили и нивниот систем за воздушна одбрана. Секое насилство над оваа точка ќе биде затоа што иранскиот режим одбива да разбере.“

﻿