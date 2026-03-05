 Skip to main content
05.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 март 2026
Неделник

Сенатот не ја изгласа Резолуцијата за ограничување на воените овластувања на Трамп

Свет

05.03.2026

Сенатот не ја изгласа Резолуцијата за ограничување на воените овластувања на американскиот претседател Доналд Трамп во конфликтот со Иран.

Резолуцијата со која се бараше прекин на сите непријателства кон Иран, што не беше одобрена од Конгресот, ја предложи демократскиот сенатор Тим Кејн. „Против“ неговата иницијатива се изјаснија 53 сенатори, а 47 беа „за“.

Единствен демократ кој гласаше против е сенаторот од Пенсилванија, Џон Фетермен, а за гласаше сенаторот од Кентаки Ранд Пол.

Доналд Трамп ја втурна Америка во конфликт без јасни цели, без план и без овластување од Конгресот, изјави пред гласањето лидерот на демократите во Сенатот, Чак Шумер.

Конгресот има ингеренции за објавување на војна, но Резолуција за воени овластувања првпат беше употребена како одговор на Виетнамската војна во 1973 година, со која му се овозможува на претседателот на поведе ограничена воена интервенција за да одговори на непосредна закана по САД.

Демократите тврдат дека во случајот со Иран немало непосредна закана по САД.

За резолуцијата денеска ќе се гласа во Претставничкиот дом, а поради републиканското мнозинство се очекува сличен резултат.

