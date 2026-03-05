„Млади мајки“ – тивка, но моќна приказна за живот меѓу предизвиците и надежта

Во засолниште за млади мајки, далеку од стабилноста што многумина ја земаат здраво за готово, пет жени се соочуваат со најголемиот предизвик во својот живот – да станат мајки додека сè уште се обидуваат да го пронајдат сопствениот пат. Обединети од слично минато исполнето со тешкотии, занемарување и недостиг од поддршка, тие се обидуваат да изградат нова иднина – не само за себе, туку и за своите деца.



Филмот „Млади мајки“ внимателно ги следи нивните секојдневни борби: несигурноста, стравот од неуспех, притисокот на одговорноста, но и малите, искрени моменти на надеж и блискост. Во средина каде што секој ден носи нов предизвик, тие постепено создаваат чувство на припадност и меѓусебна поддршка, откривајќи дека силата често доаѓа од заедништвото.



Со препознатливиот реалистичен стил, режисерите Жан-Пјер и Лук Дарден носат длабоко човечка и искрена приказна која не нуди лесни одговори, туку отвора важни прашања за општеството, родителството и можноста за промена. Нивниот пристап е интимен и ненаметлив, дозволувајќи им на ликовите да зборуваат преку своите постапки, тишини и емоции.



„Млади мајки“ е филм за ранливоста, но и за храброста – за тоа како и во најтешките околности може да се роди надеж. Ова е приказна што длабоко допира и потсетува дека секој заслужува шанса за нов почеток.



Премиера: 05.03.2026

Времетраење: 105 минути

Земја: Франција / Белгија

Жанр: драма

Категоризација: Четврта категорија





