02.03.2026
Понеделник, 2 март 2026
Цивилни објекти се користат за сместување на американскиот воен персонал

САД евакуирале воени лица од базите и ги сместиле во хотели во земјите од Заливот

02.03.2026

Ирански дрон погодил хотел во Бахреин, при што се повредени двајца вработени во Министерството за одбрана на САД, објави „Вашингтон пост“ според прегледан допис од Стејт департментот.

Телеграмата, испратена во неделата, ги потврдува повредите на американските воени лица, но не дава дополнителни детали. Со неа се потврдуваат информациите дека САД засолниле голем број од воените лица од базите во регионот на Персискиот Залив во хотели во близина на нивните борбени позиции.

Стејт департментот одбил да коментира, а Пентагон не одговорил на прашањата на весникот.

