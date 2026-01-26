Протести во Ел Салвадор против вонредната состојба што ја прогласи претседателот Букеле

Tолпа демонстранти се собраа во Сан Салвадор во неделата за да ја осудат вонредната состојба воведена од март 2022 година по наредба на претседателот Наиб Букеле, мерка што дозволува апсења без налози, како дел од неговата крстоносна војна – „војната“ – против бандите, пренесува Инквајер.

Во текот на изминатите речиси четири години, уапсени се повеќе од 90.000 луѓе. Според официјалните бројки, само околу 8.000 од нив се ослободени.

Вонредната состојба го намали криминалот на историски најниско ниво во Ел Салвадор, но многумина ги осудија произволните апсења и тортурата во затворите, меѓу другите кршења на човековите права.

„Бараме крај на вонредната состојба и исто така бараме да се почитуваат уставните гаранции“, изјави за АФП Соња Урутија, портпаролка на Алијансата на отпорот и народното востание, организација која се спротивставува на владата на Букеле.

Неколку други организации, исто така, учествуваа во демонстрациите, вклучувајќи го и Движењето на жртвите на режимот (MOVIR), кое вели дека судството во Салвадор треба да ја прогласи вонредната состојба за „неуставна“.

Според организацијата за човекови права „Сокоро Јуридико Хуманитарио“, најмалку 470 луѓе починале во затворите откако контроверзната мерка ја воведе претседателот Букеле.

Демонстрациите на улиците во центарот на главниот град на централноамериканската држава делумно беа наменети и за оддавање почит на годишнината од потпишувањето на мировните договори од 1992 година, со кои се стави крај на деценискиот граѓански конфликт во малата земја.