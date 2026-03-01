Пожар во поранешната вила на Хоџа за време на инциденти во Тирана

Инциденти повторно се случија во саботата навечер во Тирана, за време на протестот на опозицијата во кој демонстрантите ја запалија реновираната поранешна резиденција на Енвер Хоџа, објави Еуроњуз Албанија.

Мобилизацијата на опозицијата започна пред Премиерската палата, а потоа дел од демонстрантите се упатија кон седиштето на полицијата, во населбата Брили во Тирана. На местото на настанот беа распоредени повеќе од 1.500 полицајци, со метални огради. Кога групата демонстранти се обиде да се приближи до зградата, безбедносните сили употребија водни топови и солзавец за да ги одвратат.

За време на инцидентите, беа фрлани предмети и молотови коктели , што резултираше со пожар во Vila31 x ArtExplora, културен простор што работи во реновираната поранешна резиденција на Енвер Хоџа. Пожарот избувна во дел од балконот и дворот на зградата.

Пожарникарите и полицијата веднаш интервенираа, ограничувајќи го пожарот и спречувајќи го неговото ширење. Во тој момент, внатре имало луѓе кои учествувале во програма за уметничко гостопримство, а според официјалните информации, нема повредени.

Претседателот на Демократската партија, Сали Бериша, изјави дека маршот до Генералната дирекција на полицијата имал за цел протест против раководството на Корпусот. За време на тензијата, пратениците од опозицијата се движеле пред него, додека тој подоцна го напуштил местото на настанот со возило.

Протестот продолжил до доцна во ноќта, со силно полициско присуство во централните делови на главниот град на Албанија.