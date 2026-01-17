 Skip to main content
17.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 17 јануари 2026
Неделник

Во Нови Сад почна протест под мотото „Што значи победа?“

Балкан

17.01.2026

Неколку илјади граѓани се собраа попладнево во центарот на Нови Сад на протестот „Што значи победа?“, на кој повикаа студентите. Тој протест е продолжение на акцијата за собирање потписи за предвремени избори во државата што беше спроведена кон крајот на минатата година

Обезбедување е распоредено околу Градското собрание и низ целиот Плоштад на слободата.

Меѓу транспарентите, се издвојува пораката „Постои одговорност по име и презиме“.

Голем број полицајци во опрема за разбивање демонстрации се наоѓаат во Градското собрание.

Студентите најавија дека со ова почнува нова фаза од нивното движење и дека ќе бидат презентирани некои од нивните идеи за „ослободување на институциите“, како и понатамошните акции

