Поголем дострел од очекуваното: Иранските ракети можат да стигнат до Атина и Виена, објави МНР на Израел

Ракетите на Иран имаат дострел поголем од очекуваното. Израелски официјални лица објавија карта која покажува дека ракетите на Исламската Република можат да стигнат до Европа. Со конфликтот во Блискиот Исток кој не покажува знаци на смирување, расте и стравот од негово проширување.

Она што започна како бран напади од САД и Израел против режимот на ајатоласите, според експертите, се претвори во една од најсериозните геополитички кризи во последните децении.

Во својата изјава, Министерството за надворешни работи на Израел предупреди дека ракетните капацитети на Иран „се протегаат надвор од регионот“ и го опиша режимот во Техеран како зголемувачка закана за глобалниот мир.

Фотографија објавенa од Центарот за стратешки и одбранбени студии покажува карта со дострел од 300 до 2.500 километри, вклучувајќи значителен дел од Југоисточна Европа во зоната на потенцијална закана.

Балистичките ракети со среден и долг дострел, како Шахаб-3 и Гхадр-110, се сметаат за најопасни, бидејќи можат да достигнат до 2.000 километри. Според картата, ризикот ги опфаќа главните градови како Атина, Софија и Букурешт, како и други градови на Западен Балкан. Теоретски, во најголемата можна радарска зона, може да се опфатат и градови како Будимпешта, Виена, Варшава и Братислава, според максималниот дострел на ракетите.

Сепак, многу независни аналитичари нагласуваат дека овие пресметки за дострелот на иранските ракети се главно теоретски. Реалната оперативна способност зависи од фактори како прецизност, воздушна контрола и тактички услови, и не значи дека овие дестинации автоматски ќе бидат погодени, велат тие.