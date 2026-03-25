Орбан: Унгарија ќе го стопира гасот за Украина додека не се обнови „Дружба“

Унгарија ќе го запре преносот на гас кон Украина сè додека не биде обновена работата на нафтоводот „Дружба“, изјави денеска унгарскиот премиер Виктор Орбан во објава на „Фејсбук“.

„Постепено ги запираме испораките на гас од Унгарија кон Украина и ќе го складираме гасот што останува кај нас во Унгарија“, наведе Орбан.

Испораките преку „Дружба“ беа прекинати во јануари, што предизвика спор со Унгарија и доведе до блокада на заемот од Европската Унија за Киев. Европската Унија претходно овој месец предложи да испрати своја мисија за инспекција на нафтоводот. Украина подоцна соопшти дека го прифатила предлогот на Брисел за техничка помош и финансирање за обновување на испораките преку оштетената траса.

Унгарија и Словачка не добиваат руска нафта преку „Дружба“ од крајот на јануари, кога Киев соопшти дека нафтоводот бил погоден при руски напад во западна Украина и дека ќе биде потребно време за негова санација.

Унгарија испрати своја мисија во Украина за утврдување на фактите околу прекинот на испораките преку нафтоводот, но Киев не соопшти до какви резултати доведе нејзината работа. Унгарија и Словачка, кои се единствените земји од Европската Унија што сè уште увезуваат руска нафта, ја обвинуваат Украина дека од политички причини намерно го одложува обновувањето на испораките.

