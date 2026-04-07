 Skip to main content
07.04.2026
Република Најнови вести
Вторник, 7 април 2026
Неделник

Орбан по средбата со Венс: Мирот и безбедноста на Унгарија се загарантирани

Свет

Фото: Фејсбук/ Виктор Орбан

Ви благодарам претседателе Трамп и потпретседателе Венс што стоите покрај Унгарија!
Најмоќната земја во светот денес е сојузник на унгарскиот народ. Мирот и безбедноста на Унгарија се загарантирани, напиша унгарскиот престедател Виктор Орбан на социјалните медиуми по средбата со потпретседателот на Соединетите Американски Држави, Џеј Ди Венс, кој допатува денеска во дводневна посета на Унгарија.

