Над 1.500 луѓе се убиени во израелско-американските напади во Иран во текот на првите три недели од војната

22.03.2026

Повеќе од 1.500 луѓе загинале во Иран откако почна американско-израелската војна против земјата пред три недели, соопшти Иранската државна радио-телевизија, повикувајќи се на податоци од иранското Министерство за здравство.

Според телевизијата, повеќе од 200 од убиените во Иран се деца. Уште 21.000 луѓе се повредени. Околу 220 медицински центри се евакуирани, а 21 медицински работник загинал, наведува Иранската телевизија на „Икс“.

Бројките се објавени откако израелскиот министер за одбрана Израел Кац изјави дека Израел и САД значително ќе ги интензивираат своите напади врз Иран во наредните денови. 

Поврзани вести

Свет  | 22.03.2026
Новинар од Оман тврди: Трамп издал ултиматум до земјите од Заливот да платат за војната против Иран
Свет  | 22.03.2026
Велика Британија вели дека нејзините бази на Кипар нема да се користат за воени операции против Иран
Свет  | 22.03.2026
„Аксиос“: Трамп и неговиот тим планираат разговори за мир со Иран
