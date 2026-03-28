Британскиот парламент ја критикуваше состојбата на Кралската морнарица, нарекувајќи ја „национален срам“ поради недостаток на сопствени воени бродови и ограничена способност да ги исполни обврските кон НАТО.

Скандалот доаѓа откако разорувачот „ХМС Драгон“ беше испратен во Источниот Медитеран, поради што, германската фрегата „Захсен“ морала го зазеде неговото место во мисијата на НАТО. Со тоа, Велика Британија ефикасно ја предаде својата улога како водечка флота на сојузник во НАТО, пишува „Телеграф“.

Критичарите забележуваат дека одлуката покажува недостаток на борбено подготвени единици во британската морнарица и проблеми со поморската команда и контрола. Некои разурнувачи од типот 45, во моментов се во процес на модернизација, што дополнително го намалува бројот на достапни бродови.