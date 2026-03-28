Сабота, 28 март 2026
Молдавија „се предава“: „Лукоил“ повикан да ги спаси празните бензински пумпи

Молдавските власти ги укинуваат санкциите и му дозволуваат на рускиот „Лукоил“ да се врати на домашниот пазар, поради недостиг на гориво предизвикан од конфликтот на Блискиот Исток. Дизел горивото исчезна од речиси половина од бензинските пумпи во земјата.

Ситуацијата ескалираше откако Романија прогласи вонредна состојба и го забрани извозот на бензин и дизел гориво, а Украина престана да испорачува гориво. Молдавските власти ги откажаа плановите за национализација на терминалите и му дозволија на „Лукоил“ да ги користи сите расположиви ресурси за обновување на мрежата.

„Лукоил-Молдавија“ управува со 102 бензински пумпи и три складишта за нафтени деривати, вклучувајќи и гасен терминал. Компанијата е исто така единствен снабдувач со керозин на аеродромот во главниот град, Кишињев.

„Лукоил“ претходно беше принуден да ги намали своите операции во земјата поради санкциите на САД. Министерството за финансии на САД ја додаде компанијата и нејзините подружници на списокот со санкции, а молдавскиот министер за енергетика Дорин Џунгјету изјави дека средствата на компанијата ќе мора да бидат продадени.

