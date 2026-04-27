Мерц: САД се „понижени“ од Иран, веројатно нема крај на конфликтот

Соединетите Американски Држави се „понижени“ од Иран, изјави германскиот канцелар Фридрих Мерц денеска, предупредувајќи дека конфликтот веројатно нема да заврши наскоро.

„Иранците се очигледно посилни од очекуваното, а Американците очигледно немаат навистина убедлива стратегија во преговорите“, рече Мерц за време на посетата на училиште во Марсберг, град во неговиот роден регион Зауерланд.

„Проблемот со ваквите конфликти е секогаш: не мора само да влезете, туку мора повторно да излезете. Тоа го видовме многу болно во Авганистан, 20 години. Го видовме во Ирак. САД сосема очигледно влегоа во оваа војна без никаква стратегија“, рече Мерц, додавајќи дека тоа го отежнува ставањето крај на конфликтот.

„Особено затоа што Иранците очигледно преговараат многу вешто – или едноставно многу вешто не преговараат“, додаде тој.

„Цела нација е понижена од иранското раководство. Во моментов е прилично заплеткана ситуација. И нè чини многу пари. Овој конфликт, оваа војна против Иран, има директно влијание врз нашето економско производство. Германија ја задржува својата понуда да распореди миноловци за да помогне во повторното отворање на Ормуската Теснина, која е клучна за глобалните испораки на нафта, рече канцеларот.

Сепак, предуслов за тоа беше прво да се стави крај на непријателствата. Посетата на канцеларот на гимназијата Каролус-Магнус во Марсберг беше дел од Денот на проектите на ЕУ, за време на кој училиштата низ Германија одржуваат настани фокусирани на Европската Унија. Денот на проектот беше започнат во 2007 година од страна на германското претседателство на Советот на ЕУ.