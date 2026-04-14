Макрон и Стармер организираат самит за Ормуска Теснина

Претседателот на Франција и британскиот премиер, Кир Стармер и Емануел Макрон на 17 април во Париз ќе бидат домаќини на самитот на кој ќе се разговара за план со кој би се осигурало дека Ормуска Теснина ќе остане отворена за пловидба по завршување на војната на Блиски Исток.

Самитот ќе ја унапреди работата на координиран, независен и мултинационален план за заштита на меѓународниот превоз по завршувањето на конфликтот, истакна портпаролот на Стармер.

Макрон претходно изјави дека земјите што учествуваат во иницијативата ќе работат на „строго одбранбена мисија, одвоена од страните во конфликтот“, која „се планира да биде распоредена штом околностите дозволат“.

Во Вестминстер е формиран нов владин комитет за справување со последиците од конфликтот со Иран.

Комитетот за одговор на кризата на Блискиот Исток денеска го одржа својот прв состанок за да ја разгледа ситуацијата во Ормуска Теснина, воден пат кој е од витално значење за глобалните испораки на нафта и гас.