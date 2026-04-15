Лавров: Русија може да го надомести недостигот на кинеска нафта поради војната со Иран

Русија може да го надомести секој недостиг на кинеска нафта што произлегува од војната со Иран, изјави рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров за време на посетата на Пекинг денеска.

Лавров ги даде овие забелешки по средбата со кинескиот претседател Шји Џинпинг.

Русија секако може да го надомести недостигот на ресурси што се појави во Кина и другите земји што сакаат да соработуваат со нас на рамноправен и заемно корисен начин, рече тој.

Лавров ги обвини САД дека ја користат војната во Персискиот Залив за да ја преземат контролата врз иранската нафта.

Недостигот на нафта на глобалниот пазар и зголемувањето на цените поради војната со Иран отвораат можности за дополнителни приходи за Русија, голем извозник на нафта.

Кина и Индија се најважните увозници на руска нафта.

За да го ограничи зголемувањето на цените на глобалниот пазар, американскиот претседател Доналд Трамп ги суспендираше санкциите за продажба на руска нафта за еден месец. Сепак, од викендот, ограничувањата се повторно во сила.

Санкциите имаат за цел да ги ограничат приходите што Русија ги добива од продажба на фосилни горива и се насочени кон способноста на Москва да ја финансира својата војска и да плаќа за војната во Украина.