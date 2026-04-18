18.04.2026
Сабота, 18 април 2026
Лавров на дипломатски форум во Анталија изјави дека дошло време за разговор со САД за идните економски врски

18.04.2026

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров за време на одржувањето на Дипломатскиот форум во Анталија на тема „Мапирање на утрешнината, управување со неизвесностите“, рече дека дошло време за разговор со САД за тоа како Вашингтон ги гледа своите идни економски врски со Русија.

Сепак, тој додаде дека разликите меѓу двете земји остануваат.

Лавров истакна дека НАТО „не е во најдобра состојба“, но дека Русија нема да се меша во внатрешните работи на Алијансата. Русија ја претвори обновената економска соработка со САД во основен дел од своите напори за политичко ублажување на односите со администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп, забележуваат агенциите.

На маргините на Дипломатскиот форум во Анталија, рускиот министер за надворешни работи се сретна со својот турски колега Хакан Фидан. Лавров и Фидан ја потврдија посветеноста на Москва и Анкара на конструктивна соработка во развојот на ефикасни решенија за решавање на кризи, соопшти руското Министерство за надворешни работи, по состанокот меѓу двајцата министри.

За време на билатералната средба со Хакан Фидан на маргините на настанот, детално беа разгледани клучните аспекти од меѓународната и регионалната агенда, вклучувајќи ја и ситуацијата во Персискиот Залив и Блискиот Исток. Беше потврдена заедничката желба на Русија и Турција за натамошна конструктивна соработка во развојот на ефикасни решенија за решавање на кризни ситуации“, соопшти руското Министерство за надворешни работи.

МИА

Поврзани вести

Македонија  | 18.04.2026
Средба на Сиљановска-Давкова во Анталија со претседателот на ТИКА, Ерен
Свет  | 15.04.2026
Лавров: Русија може да го надомести недостигот на кинеска нафта поради војната со Иран
Патувања  | 23.03.2026
Атлетичари од цел свет ќе трчаат низ импресивните пејзажи на Турција на Alanya Ultra Trail