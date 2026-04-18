Лавров на дипломатски форум во Анталија изјави дека дошло време за разговор со САД за идните економски врски

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров за време на одржувањето на Дипломатскиот форум во Анталија на тема „Мапирање на утрешнината, управување со неизвесностите“, рече дека дошло време за разговор со САД за тоа како Вашингтон ги гледа своите идни економски врски со Русија.

Сепак, тој додаде дека разликите меѓу двете земји остануваат.

Лавров истакна дека НАТО „не е во најдобра состојба“, но дека Русија нема да се меша во внатрешните работи на Алијансата. Русија ја претвори обновената економска соработка со САД во основен дел од своите напори за политичко ублажување на односите со администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп, забележуваат агенциите.

На маргините на Дипломатскиот форум во Анталија, рускиот министер за надворешни работи се сретна со својот турски колега Хакан Фидан. Лавров и Фидан ја потврдија посветеноста на Москва и Анкара на конструктивна соработка во развојот на ефикасни решенија за решавање на кризи, соопшти руското Министерство за надворешни работи, по состанокот меѓу двајцата министри.

За време на билатералната средба со Хакан Фидан на маргините на настанот, детално беа разгледани клучните аспекти од меѓународната и регионалната агенда, вклучувајќи ја и ситуацијата во Персискиот Залив и Блискиот Исток. Беше потврдена заедничката желба на Русија и Турција за натамошна конструктивна соработка во развојот на ефикасни решенија за решавање на кризни ситуации“, соопшти руското Министерство за надворешни работи.

