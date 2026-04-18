Синоќа во Ликовната галерија на Центарот за кулута „Марко Цепенков” -Прилеп беше отворена изложбата „Дозимери“ од Драган Верговски -Алпи.

Уметникот се претставува со 30 дела работени на картон и на алуминиумски лим.

фото: Центар за култура „Марко Цепенков“ Прилеп

Отворајќи ја изложбата м-р Каролина Мицевска, посочи дека на делата се насликани многу геометриски форми и симболи во боја, со најразлични мотиви-крстови, пејзажи, кочанско поле….



Уметникот Верговски посочи дека делата ги работел со претчуство дека ќе се случи голема трагедија. И потоа се случи трагедијата во Кочани.

Изложбата е поддржана од Министерството за култура и туризам.

Драган Верговски Алпи е советник конзерватор. Има реализирано бројни самостојни и групни изложби. работи и икони. Низ своето долгогодишно работно искуство како советник конзерватор дал голем придонес за зачувување на македонското културно наследство.