Во општата болница Дебар почна пилот-проектот за телемедицина во областа на дерматовенерологија

Министерот за здравство, Азир Алиу, во петокот, на 17 април ја посети Општата болница во Дебар по повод почеток на пилот-проектот за телемедицина во областа на дерматовенерологија (теледерматологија), кој се реализира на релација Скопје–Дебар–Делчево.



Станува збор за суштинска реформа која го менува начинот на кој пациентите пристапуваат до здравствената заштита. Алиу најави проширување на телемдицинските услуги и во други области од здравството.



Паралелно работиме на зајакнување на техничката инфраструктура, обука на медицинскиот персонал и воспоставување јасни протоколи за квалитет и безбедност на услугите. Од денес, пациентите со кожни заболувања од Дебар и Делчево имаат можност да добијат стручна дијагноза и препорака од специјалисти од Клиниката за дерматологија, без потреба од физичко присуство, што значително ќе го намали времето на чекање, трошоците за патување и оптоварувањето на здравствените установи во главниот град. Теледерматологијата покажува висока ефикасност, искуствата укажуваат на 60 до 90 проценти точност во поставување дијагноза, во 80 до 90 проценти точност во ординирање терапија, совети и медицинска едукација, како и дури 98 проценти точност во проценката дали пациентот треба да биде упатен на повисоко ниво и колкава е ургентноста за тоа“, рече министерот Алиу.



Директорот на Општа болница Дебар, Мерсим Колечи, го поздрави започнувањето на проектот, оценувајќи дека станува збор за значаен исчекор за установата и за пациентите од регионот.



Овој проект, прв од ваков вид во нашата болница, претставува значаен чекор кон унапредување на здравствените услуги за граѓаните од Дебар и околината, и ќе се заложам во најскоро време истиот да се прошири и со други услуги, особено во оние области каде што недостигаат специјалисти“, изјави Колечи.



Директорката на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија, проф. д-р Катерина Дамевска, која го следеше и контролираше целиот процес од Скопје, истакна дека искуствата со Дебар и Делчево се во согласност со искуствата од развиениот свет, дека телемедицината е ефикасна, безбедна, евтина и резултира со задоволство на пациентите.



Во изминатиот период, со Министерството за здравство и системот „Мој термин“, успеавме да ги разрешиме техничките и правните пречки, за успешност на пилот-проектот. Согласно поставените цели, следат процеси на акредитација на инволвираните институции, сертификација на едуцираниот кадар, проширување на теледерматологијата на територија на цела Македонија, како и соработка со Фондот за здравство за финансирање на оваа дејност“, појаснува проф. д-р Дамевска.



Овој пилот-проект претставува почетна фаза од поширока стратегија за дигитална трансформација на здравствениот систем, која во наредниот период ќе опфати и други специјалности, како и поврзување повеќе здравствени установи низ државата.