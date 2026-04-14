„Коста Кецмановиќ“ и во Турција: Ученик во Турција застрела соученици па се самоуби

Случај сличен на Коста Кецмановиќ во Србија се случи денеска во Турција.19 годишен поранешен ученик (19) од Стручното и техничко училиште „Ахмет Којунџу“ во Турција утрово пукал во нив, при што повредил најмалку 16 лица, а на крајот извршил самоубиство.
At least 16-18 people injured in shooting at high school in Siverek area of Sanliurfa, Turkey. 17-year-old gunman took his own life. pic.twitter.com/qrFWO3s4qX— The Geopolitiks Times (@globaldailyy) April 14, 2026
Во вознемирувачко видео објавено на социјалната мрежа „X“, се гледаат ученици со ранци како панично бегаат од училиштето, а потоа се гледаат амбулантно возило и специјални сили како брзаат кон местото на настанот.