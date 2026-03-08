Кој е Моџтаба Хамнеи, најверојатниот нов лидер на Иран по убиството на неговиот татко, ајатолахот Али Хамнеи

Според се уште непотврдени информации од Техеран, Советот на експерти на Иран го избрал Моџтаба Хамнеи за нов врховен водач на земјата по смртта на неговиот татко, Али Хамнеи. Досега нема официјална потврда за оваа информација од властите на Исламската Република.

Моџтаба Хамнеи има 56 години. Роден е на 8 август 1969 година во градот Машхад, еден од главните религиозни центри на шиитскиот ислам. Тој е второ дете во семејството на Али Хамнеи. Добил теолошко образование и, од крајот на 1990-тите, студирал во религиозни училишта во Ком, каде што подоцна предавал теологија.

Со години, Моџтаба останал „скриена фигура“ во иранската политика. За разлика од многу членови на елитата, тој ретко се појавувал во јавноста, но се смета за личност која, од средината на 2000-тите, го надгледувала безбедносниот сектор и му помагала на својот татко да ја одржи контролата врз армијата, морнарицата и специјалните служби. Во исто време, тој формално го задржал статусот на обичен свештеник.

Се верува дека тој поминал сериозна обука во Корпусот на Исламската револуционерна гарда и во специјалните служби. Иранската елита го смета за една од клучните фигури што обезбедуваат интеракција помеѓу верското раководство и воените структури.

Во политичка смисла, Моџтаба го поддржувал шестиот претседател на Иран, Махмуд Ахмадинеџад. Тој активно се залагал на страната на Ахмадинеџад на изборите во 2005 и 2009 година. Голем број истражувачи го нарекуваат и една од клучните фигури вклучени во организирањето на задушувањето на протестите по претседателските избори во 2009 година.

Во ноември 2019 година, Моџтаба Хамнеи беше подложен на санкции од САД. Во тоа време, американскиот министер за финансии Стивен Мнучин изјави дека Моџтаба тесно соработува со командата на единицата „Ал-Кудс“ и милицијата „Басиџ“, промовирајќи ја регионалната стратегија на иранското раководство.

Сепак, прашањето за пренос на власта во Иран отсекогаш се сметало за исклучително чувствително. Уставот на земјата не предвидува наследна природа на позицијата на врховниот лидер, па затоа евентуалниот избор на синот на Али Хамнеи првично предизвика загриженост за можни конфликти во рамките на религиозно-политичката елита.

Сепак, информациите за изборот на новиот лидер на Иран сè уште не се официјално потврдени. Назначувањето на врховниот лидер бара целосен состанок на Собранието на експерти – 88 членови на советот мора да се соберат и да гласаат за кандидатот. А, во услови на тековните воени американко-израелски напади, одржувањето на таков состанок покренува прашања.

Сепак, многу аналитичари претходно го сметаа Моџтаба Хамнеи за најверојатна фигура во случај на транзиција на власта. Тој има значително влијание меѓу безбедносните сили, свештенството и политичката елита, што му овозможува да ја консолидира власта во време на криза.