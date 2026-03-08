 Skip to main content
08.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 8 март 2026
Неделник

Војната на Блискиот Исток е сериозен притисок врз пазарот на ѓубрива во светот пред сезоната на садење

Свет

08.03.2026

kurt-bouda-from-pixabay

Пазарот на ѓубрива во светот се соочува со сериозна криџа пред сезоната на садење, анализира „Ројтерс“

Според агенцијата, глобалниот пазар на ѓубрива веќе беше под притисок пред ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток. Кина го ограничи извозот за да ја задоволи домашната побарувачка, додека производството во ЕУ се намали поради прекинот на снабдувањето со руски гас.

Дополнително, нападот на САД и Израел врз Иран предизвика катастрофална комбинација од два фактори: блокирање на Ормутскиот Теснец, низ кој минуваат околу една третина од глобалните залихи на ѓубрива, како и нагло опаѓање на производството.

Со избувнувањето на конфликтот на Блискиот Исток, светот ефикасно ги загуби трите најголеми производители на ѓубрива во Азија: Катар, Иран и Саудиска Арабија.

Три индиски фабрики беа принудени да го намалат производството на уреа поради наглото опаѓање на залихите на течен природен гас од Катар.

Најнаселените земји во светот, Индија и Кина, како и клучните земјоделски извозници како што се Австралија и Индонезија сега се соочуваат со прекини во снабдувањето со критични ѓубрива, нагласува „Ројтерс“.

Според генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, без решавање на прашањето за снабдување со храна и ѓубрива од Русија, нема решение за претстојната глобална криза со глад.

Поврзани вести

Свет  | 08.03.2026
„Фајненшл тајмс“: Цената од 200 долари за барел нафта повеќе не изгледа незамисливо
Свет  | 24.12.2025
САД сакаат за 112 милијарди долари да ја претворат Газа во „Ривиера на Блискиот Исток“
Свет  | 29.08.2025
Руските испораки на ѓубрива во ЕУ достигнале максимум од почетокот на војната во Украина
﻿