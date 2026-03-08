Војната на Блискиот Исток е сериозен притисок врз пазарот на ѓубрива во светот пред сезоната на садење

kurt-bouda-from-pixabay

Пазарот на ѓубрива во светот се соочува со сериозна криџа пред сезоната на садење, анализира „Ројтерс“

Според агенцијата, глобалниот пазар на ѓубрива веќе беше под притисок пред ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток. Кина го ограничи извозот за да ја задоволи домашната побарувачка, додека производството во ЕУ се намали поради прекинот на снабдувањето со руски гас.

Дополнително, нападот на САД и Израел врз Иран предизвика катастрофална комбинација од два фактори: блокирање на Ормутскиот Теснец, низ кој минуваат околу една третина од глобалните залихи на ѓубрива, како и нагло опаѓање на производството.

Со избувнувањето на конфликтот на Блискиот Исток, светот ефикасно ги загуби трите најголеми производители на ѓубрива во Азија: Катар, Иран и Саудиска Арабија.

Три индиски фабрики беа принудени да го намалат производството на уреа поради наглото опаѓање на залихите на течен природен гас од Катар.

Најнаселените земји во светот, Индија и Кина, како и клучните земјоделски извозници како што се Австралија и Индонезија сега се соочуваат со прекини во снабдувањето со критични ѓубрива, нагласува „Ројтерс“.

Според генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, без решавање на прашањето за снабдување со храна и ѓубрива од Русија, нема решение за претстојната глобална криза со глад.