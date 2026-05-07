САД во март купила ѓубриво од Русија за рекордни 244 милиони долари

Во март, САД увезле ѓубрива од Русија во вредност од рекордни 243,9 милиони долари – највисока количина во историјата на трговијата меѓу двете земји.

Во текот на месецот, трошоците за испораки речиси се дуплирале, покажуваат податоците од американската статистичка служба.

На крајот од првиот квартал, обемот на увоз достигнал 564,4 милиони долари – 37% повеќе отколку во истиот период минатата година, додека годишниот раст е 11%.

Како резултат на ваквите испораки, Русија се врати на второто место меѓу главните добавувачи на ѓубрива во САД.