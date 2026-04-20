Западните нафтени гиганти се селат во региони оддалечени од Иран

Прашејќи се од потенцијална ескалација и прекини во снабдувањето поврзани со Иран, големите западни енергетски компании го забрзуваат своето преместување во далечните делови на светот, далеку од дофатот на военото и политичкото влијание на Техеран.

„ЕксонМобил“, „Шеврон“ и други енергетски гиганти забрзано истражуваат нови наоѓалишта на нафта и гас во региони лоцирани илјадници милји оддалечени од опасностите поврзани со Иран.

„Ексон“ неодамна обелодени инвестициски план од 24 милијарди долари за длабоководни нафтени полиња покрај брегот на Нигерија, додека „Шеврон“ го прошири своето присуство во Венецуела.

„Бритиш Петролеум“ стекна удели во нафтени блокови во близина на крајбрежјето на Намибија, а француската „Тотал Енерџис“ потпиша договор за истражување со Турција.