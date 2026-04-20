20.04.2026
Иран гарантира безбедно поминување на бродовите низ Ормуската Теснина, тврди иранскиот амбасадор во Москва

Иран ја гарантира безбедноста на бродовите што пловат низ Ормуската Теснина во согласност со новиот правен режим – изјави иранскиот амбасадор во Москва, Казем Џалали, за рускиот весник „Ведомости“.

Џалали посочува дека нападите на САД и Израел врз Иран не успеале бидејќи нивната декларирана намера била промена на режимот, но, според него, Исламската Република денес е пообединета од претходно.

Иран обезбедува безбедно поминување. Врз основа на безбедносните мерки и правниот режим во Ормуската Теснина, бродовите и пловните објекти може да минуваат, изјави Џалали за „Ведомости“.

