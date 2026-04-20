Поминаа 13 години од потпишувањето на Бриселскиот договор, ЗСО сè уште не е формиранa

Бриселскиот договор има 15 точки, а неговиот клучен дел е формирањето на Заедницата на српски општини (ЗСО), на која се однесуваат првите шест точки, но 13 години по потпишувањето на договорот, ЗСО сè уште не е формиранa.

На сите состаноци во Брисел и со меѓународни претставници, претставниците на Белград нагласија дека итно формирање на ЗСО е неопходно и дека сите прашања треба да се решат преку дијалог.

Спротивно на тоа, Приштина продолжува со еднострани и нелегални потези, а положбата на Србите во Косово и Метохија станува сè потешка.

Бриселскиот договор беше потпишан во 2013 година од тогашниот премиер на Србија Ивица Дачиќ и тогашниот премиер на Приштинските привремени институции Хашим Тачи, а во име на Европската Унија од тогашниот висок претставник за надворешни работи и безбедносна политика Кетрин Ештон.

Собранието на Приштинските привремени институции го ратификуваше Бриселскиот договор во јуни 2013 година, со што основањето на ЗКМ стана обврска за Приштина.

ЗКM треба да вклучува 10 општини со мнозинско српско население јужно и северно од реката Ибар, имено Лепосавиќ, Звечан, северниот дел на Косовска Митровица, Зубин Поток, Партеш, Ранилуг, Ново Брдо, Грачаница, Штрпце и Клокот.

Членството ќе биде отворено за која било друга општина, под услов членовите да се согласат.

Според Бриселскиот договор, ЗКМ треба да има статут, претседател, потпретседател, собрание и дека општините членки имаат право да соработуваат во колективното остварување на своите надлежности преку Заедницата.

ЗСО ќе има целосни овластувања во областите на економски развој, образование, здравство, урбано и рурално планирање.

Српскиот претседател Александар Вучиќ, по повод 13-годишнината од потпишувањето на Бриселскиот договор, изјави дека 19 април 2013 година не бил лесен ден, туку ден полн со компромиси во речиси невозможни услови, но дека документот бил најмалку лошо што можело да се добие во тој момент.

„И пред 13 години и денес, како претседател на Републиката, а потоа и како прв заменик-премиер на Србија, гледав кон иднината, сакав добри односи со Албанците, верував дека нивната единствена цел не е само да ги протераат Србите, туку дека сакаат некаков мир и стабилност. Грешев. Ни тие не го сакаа тоа, а оние што нè принудија да го правиме сето тоа го сакаа многу помалку отколку што го сакаа“, изјави Вучиќ за „Косово онлајн“.

Тој е убеден дека Приштина нема да формира ЕСО и додава дека очекува некои „полупријатели“ сега да го поканат на заеднички состаноци со предлог тоа да не биде ЕСО, туку нешто слично, и повторно во системот на владеење во Приштина.

Министерот за надворешни работи Марко Ѓуриќ, исто така, изјави дека она што им било ветено на Србите со Бриселскиот договор како гаранција за почитување на нивните права на Косово и Метохија – ЕСО, не е исполнето, но нема намера да се почитува.

Ѓуриќ изјави дека верува оти без спроведување на договорот за ЕСО, не може да има она што е клучно за напредок во односите, а тоа е градење доверба.