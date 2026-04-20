Грција ги ослободува британските патници од новите биометриски контроли на ЕУ

Во обид да се спречи метежот и потенцијалниот хаос на аеродромите со кои се соочуваат многу европски дестинации по стартот на новиот систем за влез и излез во ЕУ (EES), Грција донесе еднострана одлука за олеснување на процедурите за британските државјани.

Според новите правила на Европската унија, сите патници кои доаѓаат од трети земји (надвор од ЕУ) се обврзани при влез да дадат отпечатоци од прсти и биометриски податоци за лицето, со што се создава дополнителен притисок врз граничните служби. Меѓутоа, Елени Скарвели, директорка на Грчката национална туристичка организација во Велика Британија, потврди дека носителите на британски пасоши ќе бидат ослободени од оваа обврска на грчките гранични премини.

„Овој потег има за цел да обезбеди понежно и поефикасно искуство при пристигнувањето во Грција“, изјави Скарвели. Таа појасни дека со оваа одлука, процедурата за влез за Британците практично се враќа на нивото пред имплементацијата на EES, што се очекува драстично да го намали времето на чекање и да го олесни притисокот на аеродромите.

Грција се одлучи на овој чекор со оглед на тоа што бројот на британски туристи е поголем од сите останати патници од трети земји (како Канаѓани, Австралијанци и др.) заедно. Иако овие правила важат за сите државјани надвор од ЕУ, грчките власти сметаат дека ваквата флексибилност е клучна за зачувување на атрактивноста на земјата како туристичка дестинација.