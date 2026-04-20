Северна Кореја изврши нови тестирања со балистички ракети со краток дострел

Северна Кореја повторно го привлече вниманието на меѓународната јавност откако изврши нови тестирања со балистички ракети со краток дострел, потврди државната новинска агенција KCNA.

Според објавените информации, биле испалени вкупно пет тактички балистички ракети кон целна област лоцирана во близина на остров оддалечен околу 136 километри. Ракетите погодиле простор од приближно 12,5 до 13 хектари, со, како што се наведува, исклучително висока прецизност и густина, што требало да ја демонстрира нивната оперативна моќ и подготвеност.

Лансирањата биле директно надгледувани од севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, што дополнително ја нагласува важноста што властите ѝ ја даваат на оваа воена активност. Овие тестови се дел од серија воени демонстрации во последните недели, кои вклучуваат и испитувања на крстосувачки ракети против бродови, како и употреба на касетна муниција.

Според KCNA, Ким истакнал дека развојот и распоредувањето на различни видови касетни бомби имаат за цел да ја зголемат способноста за прецизни и концентрирани удари врз одредени цели, што претставува дополнително унапредување на воените капацитети на земјата.

Овие активности доаѓаат и покрај постојните меѓународни ограничувања. Имено, Обединети нации имаат принципи со кои се забранува употребата и тестирањето на балистички ракети од страна на Северна Кореја. Сепак, ова е веќе шести познат ваков тест од почетокот на годината, што покажува дека Пјонгјанг продолжува со својата стратегија без оглед на меѓународниот притисок.

Реакцијата од Јужна Кореја не изостана. Властите во Сеул ги осудија лансирањата, оценувајќи ги како „повторени провокации“ и упатија повик до Пјонгјанг да ги прекине ваквите активности и да се насочи кон дијалог и зачувување на мирот во регионот.