Убиецот во Лузијана е татко на седум од осумте убиени деца

Во шокантен и исклучително тежок случај од САД, властите во Луизијана истражуваат масовно пукање во кое, според првичните информации, биле убиени осум деца, а за сторител се наведува нивниот татко.

Инцидентот се случил во градот Шривпорт, каде што, според полицијата, започнала серија насилни настани околу 5 часот наутро на 19 април. Случајот е опишан како „семеен спор“, но деталите откриваат многу потешка и поширока трагедија.

Според податоците, осомничениот прво пукал во жена на улица, по што се упатил кон блиска куќа каде што се случил најтешкиот дел од нападот. Таму биле убиени осум деца, на возраст од една до 14 години. Полицијата потврдува дека седум од жртвите биле негови деца, додека едното дете не било во роднинска врска со него.

Во нападот биле повредени уште две жени, меѓу кои и мајката на децата, и двете се во критична состојба. Едно дете успеало да преживее откако, во обид да избега од ужасот, скокнало од покрив на куќата и било итно пренесено во болница.

Осомничениот, идентификуван како Шамар Елкинс, наводно застрелал вкупно 10 лица пред да побегне со украдено возило. По кратка потера, полицијата го лоцирала и го усмртила.

Локалните власти ја опишаа сцената како една од најтешките трагедии во историјата на градот. Градоначалникот на Шривпорт, Том Арсенолт, изјави дека станува збор за „можеби најлошата ситуација што некогаш ја доживеале во градот“.

Случајот предизвика огромен шок во јавноста и повторно го отвори прашањето за семејното насилство и оружјето во САД, особено во контекст на масовни пукања кои сè почесто завршуваат со трагедии од ваков размер.