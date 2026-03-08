За 24 часа се приведени 23 возачи, меѓу нив и малолетник: Возеле без дозвола, под дејство на алкохол и со активна забрана

Полициските службеници во текот на вчерашниот ден на целата територија на државата лишиле од слобода вкупно 23 возачи, поради сериозни прекршоци во сообраќајот, соопшти МВР.

Како што информираат од Министерството, 11 возачи биле приведени затоа што управувале возило без возачка дозвола, при што е евидентиран и еден малолетник. Девет лица биле лишени од слобода поради управување возило под дејство на алкохол, а едно лице било приведено затоа што возело и покрај изречена активна забрана за управување.

Најголем број лишувања од слобода се реализирани на подрачјето на СВР Тетово (седум) и СВР Куманово (пет). По три возачи биле лишени од слобода на подрачјата на СВР Скопје и СВР Штип, по два во СВР Велес и СВР Битола, а еден на подрачјето на СВР Струмица.

Од МВР наведуваат дека по целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави.

Воедно, Министерството упати апел до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат правилата и прописите, да не управуваат возило без положен возачки испит, да не возат доколку им е изречена забрана за управување и да не седнуваат зад волан под дејство на алкохол, со цел заеднички да се придонесе за побезбеден сообраќај.