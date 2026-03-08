 Skip to main content
08.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 8 март 2026
Неделник

За 24 часа се приведени 23 возачи, меѓу нив и малолетник: Возеле без дозвола, под дејство на алкохол и со активна забрана

Хроника

08.03.2026

МИА

Полициските службеници во текот на вчерашниот ден на целата територија на државата лишиле од слобода вкупно 23 возачи, поради сериозни прекршоци во сообраќајот, соопшти МВР.

Како што информираат од Министерството, 11 возачи биле приведени затоа што управувале возило без возачка дозвола, при што е евидентиран и еден малолетник. Девет лица биле лишени од слобода поради управување возило под дејство на алкохол, а едно лице било приведено затоа што возело и покрај изречена активна забрана за управување.

Најголем број лишувања од слобода се реализирани на подрачјето на СВР Тетово (седум) и СВР Куманово (пет). По три возачи биле лишени од слобода на подрачјата на СВР Скопје и СВР Штип, по два во СВР Велес и СВР Битола, а еден на подрачјето на СВР Струмица.

Од МВР наведуваат дека по целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави.

Воедно, Министерството упати апел до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат правилата и прописите, да не управуваат возило без положен возачки испит, да не возат доколку им е изречена забрана за управување и да не седнуваат зад волан под дејство на алкохол, со цел заеднички да се придонесе за побезбеден сообраќај.

