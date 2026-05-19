Лишени од слобода седум возачи за безобѕирно управување возило, петмина возеле без дозвола

19.05.2026

Во текот на изминатото деноноќие на целата територија на државата, полициските службеници лишија од слобода седум возачи за безобѕирно управување возило, петмина возеле без возачка дозвола,  еден со брзина поголема од дозволената и еден со активна забрана и под дејство на алкохол. 


Двајца возачи во Прилеп и по еден во Скопје, Гостивар и Гевгелија управувале возило без возачка дозвола. Еден возач во Гевгелија управувал возило со брзина поголема од дозволената, додека еден возач во Охрид управувал возило со активна забрана и под дејство на алкохол. По целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави.


Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не управуваат возило без положен возачки испит или доколку имаат изречена мерка за забрана за управување или доколку се под дејство на алкохол и сите заеднички да придонесеме за побезбеден сообраќај.

