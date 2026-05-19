Кои бугарски градови би можеле да бидат домаќини на Евросонг 2027?

Фото: Freepik

По победата на Бугарија на Евросонг 2026, веќе започнаа подготовките за организација на следното, 71. издание на натпреварот. Освен главниот град Софија, интерес за домаќинство покажаа и Пловдив, Варна и Бургас, кои важат за едни од најатрактивните бугарски градови.

Министерот за култура Евтим Милошев изјави дека Софија има најголеми организациски можности, но додаде дека интересот на останатите градови е сериозен и амбициозен. Во последните години Евросонг не се одржува исклучиво во главни градови, па затоа постои можност Бугарија да избере и друга локација.

Софија е модерен европски град со богата историја. Некогаш позната како Сердика, денес нуди спој од антички локалитети, современа уметност и динамичен ноќен живот. Градот е препознатлив и по бројните мурали и близината до планината Витоша, која е популарна дестинација за љубителите на зимските спортови.

Пловдив, кој важи за најстариот постојано населен град во Европа, е вистински бисер за љубителите на историјата. Познат е по римскиот театар во Филипопол, кој и денес се користи за концерти и културни настани. Стариот дел од градот и тврдината Небет Тепе нудат уникатна атмосфера и спектакуларен поглед.

Варна, сместена на брегот на Црното Море, е една од најпопуларните летни дестинации во Бугарија. Освен по плажите, градот е познат и по богатото археолошко наследство, вклучувајќи ги римските бањи и прочуената Варненска некропола, каде е пронајдено најстарото обработено злато во светот.

Бургас, исто така лоциран на бугарската ривиера, привлекува туристи со своите езера, плажи и природни убавини. Во близина се наоѓа и античкиот Несебар, кој е под заштита на УНЕСКО и претставува една од најпосетуваните туристички дестинации во земјата.

Одлуката за тоа кој град ќе биде домаќин на Евросонг 2027 сè уште не е донесена, но јасно е дека Бугарија располага со повеќе атрактивни опции за организација на спектаклот.

Извор: Трн.мк