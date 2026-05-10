Не е само Македонија: Бугарија се изживува и врз Сан Марино затоа што не им дале да преземат банка

Мислите дека Бугарија се изживува само врз Македонија? Нашиот источен сосед го блокираше одобрувањето на Договорот за асоцијација меѓу Сан Марино и Европската Унија.

СЛУЧАЈОТ „СТАРКОМ“

Случајот „Старком“ е за преземање банка во Сан Марино и спор околу замрзнати средства. Бугарска банка сакала да ја прземе банката во Сан Марино но властите во оваа државичка се спротиставиле. Бугарската компанија „Старком холдинг“ била вклучена во неуспешен обид за преземање удел во „Банка ди Сан Марино“.

Поради тоа, Бугарија го примени познатиот метод-ВЕТО.