 Skip to main content
10.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 10 мај 2026
Неделник

Не е само Македонија: Бугарија се изживува и врз Сан Марино затоа што не им дале да преземат банка

Балкан

10.05.2026

Мислите дека Бугарија се изживува само врз Македонија? Нашиот источен сосед го блокираше одобрувањето на Договорот за асоцијација меѓу Сан Марино и Европската Унија.

СЛУЧАЈОТ „СТАРКОМ“

Случајот „Старком“ е за преземање банка во Сан Марино и спор околу замрзнати средства. Бугарска банка сакала да ја прземе банката во Сан Марино но властите во оваа државичка се спротиставиле. Бугарската компанија „Старком холдинг“ била вклучена во неуспешен обид за преземање удел во „Банка ди Сан Марино“.

Поради тоа, Бугарија го примени познатиот метод-ВЕТО.

Поврзани вести

Балкан  | 05.05.2026
Ново „добрососедство“ од Бугарија: Историјата на македонскиот народ произлегла од комунистичката власт во 1944 година!
Македонија  | 28.04.2026
Муцунски планира да се сретне со неговиот бугарски колега
Балкан  | 25.04.2026
„Лебот порано беше два лева, сега е две евра“: Како се живее во Бугарија