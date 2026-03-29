За една ноќ приведени шестмина возачи за безобѕирно управување на возило

Полициски службеници лишија од слобода шестмина возачи за безобѕирно управување на возило во текот на изминатото деноноќие на територија на цела државата, соопштија попладнево од Министерството за внатрешни работи.

– Од нив, двајца управувале возило без возачка дозвола, еден управувал мотоцикл без возачка, а тројца возеле под дејство на алкохол. Едно лице во Гевгелија управувало мотоцикл без возачка дозвола и по едно лице во општина Чашка и во Скопје, исто така, возеле без возачка дозвола. По едно лице во Битола, Скопје и Охрид констатирано е дека возеле под дејство на алкохол, при што кај возачот во Охрид му биле измерени 1,75 промили алкохол во крвта, информираа од МВР.

По целосно документирање на случаите, како што додадоа од МВР, ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави.