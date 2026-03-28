28.03.2026
Лишени од слобода 12 возачи за безобѕирно управување возило, седум возеле без возачка дозвола

Хроника

Фото: МВР

Во текот на изминатото деноноќие на целата територија на државата, полициските службеници лишиле од слобода 12 возачи за безобѕирно управување возило, соопшти Министерство за внатрешни работи.

Од вкупниот број, седум возачи се лишени од слобода за управување на возило возачка дозвола, од кои еден е повикан на службен разговор во Свети Николе.

-Додека, останатите шест се лишени од слобода во Тетово, Куманово, Делчево, Битола и двајца во Кичево. Четворица возачи во Тетово, Куманово, Берово и Ресен управувале возило под дејство на алкохол. Додека, двајца возачи во Скопје и Струга управувале возило со забрана за управување на патничко возило од Б категорија. По целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави – посочуваат од МВР.

Апелираат до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не управуваат возило без положен возачки испит или доколку имаат изречена мерка за забрана за управување или доколку се под дејство на алкохол и сите заеднички да придонесеме за побезбеден сообраќај. 

Поврзани вести

Хроника  | 08.03.2026
За 24 часа се приведени 23 возачи, меѓу нив и малолетник: Возеле без дозвола, под дејство на алкохол и со активна забрана
Хроника  | 15.02.2026
Само вчера приведени 10 возачи поради возење без возачка дозвола, со активна забрана за управување возило и под дејство на алкохол
Хроника  | 11.02.2026
Двајца малолетници: Седум возачи лишени од слобода поради управување возило без дозвола
﻿