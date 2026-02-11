Канадскиот премиер шокиран од масакрот во училиштето, го одложи патувањето во Германија

Канадскиот премиер Марк Карни го одложи планираното патување во Германија по пукањето во училиштето во Британска Колумбија, соопшти кабинетот на премиерот, според Ројтерс.

Планираното патување беше на Минхенската безбедносна конференција, која обично се одржува во текот на неколку дена, каде што оваа година се очекуваат околу шеесет шефови на држави и влади и уште стотина министри за надворешни работи и одбрана во текот на викендот.

Се очекува разговорите да опфатат сè, од вештачка интелигенција, критични синџири на снабдување, поддршка за Украина и НАТО.

Либералниот премиер изјави преку Икс дека е „шокиран“ од „ужасниот“ масакр во оддалечениот регион на западна Канада.

Им се придружувам на другите Канаѓани во жалењето кон оние чии животи беа неповратно променети денес и изразувам благодарност за храброста и несебичноста“ на безбедносните сили и првите реагирачи, напиша Карни.

Масовните пукотници од ваков вид се ретки во Канада, но ова е второ во Британска Колумбија за помалку од една година: во април 2025 година, единаесет лица беа убиени во Ванкувер кога маж возеше возило во толпа собрана на филипински културен настан.