13.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 13 јануари 2026
Неделник
Спротивно на плановите на Брисел за запирање на увозот до 2027 година

Извозот на руски течен гас во Европа лани се зголемил за 76 проценти

Свет

12.01.2026

angad305 from pixabay

Испораките на руски течен природен гас (ЛНГ) во Европа во 2025 година се зголемиле за 76%, спротивно на објавените планови на Брисел за запирање на увозот до 2027 година.

Русија извезла повеќе од 15 милиони тони течен природен гас од проектот Јамал течен природен гас во текот на годината, заработувајќи околу 7,2 милијарди евра, што ја истакнува континуираната зависност на европскиот пазар од руските испораки.

Обемот се зголемил за 0,7% во споредба со претходната година. Франција останува најголем купувач на руски течен природен гас – повеќе од 6 милиони тони годишно, по што следуваат Белгија со 4,2 милиони тони и Кина со 3,6 милиони тони.

Значителен дел од логистиката – 37,3% од испораките – била обезбедена од британската превозна компанија „Сипик“. Во овој контекст, Велика Британија објави планови за забрана на обезбедување услуги за бродови што превезуваат руски гас во 2026 година.

