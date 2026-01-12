Извозот на руски течен гас во Европа лани се зголемил за 76 проценти

Спротивно на плановите на Брисел за запирање на увозот до 2027 година

Испораките на руски течен природен гас (ЛНГ) во Европа во 2025 година се зголемиле за 76%, спротивно на објавените планови на Брисел за запирање на увозот до 2027 година.

Русија извезла повеќе од 15 милиони тони течен природен гас од проектот Јамал течен природен гас во текот на годината, заработувајќи околу 7,2 милијарди евра, што ја истакнува континуираната зависност на европскиот пазар од руските испораки.

Обемот се зголемил за 0,7% во споредба со претходната година. Франција останува најголем купувач на руски течен природен гас – повеќе од 6 милиони тони годишно, по што следуваат Белгија со 4,2 милиони тони и Кина со 3,6 милиони тони.

Значителен дел од логистиката – 37,3% од испораките – била обезбедена од британската превозна компанија „Сипик“. Во овој контекст, Велика Британија објави планови за забрана на обезбедување услуги за бродови што превезуваат руски гас во 2026 година.