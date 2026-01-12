 Skip to main content
13.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 13 јануари 2026
Неделник

Поддршката за Украина е приоритет за Кипар во претседателството со ЕУ 

Балкан

12.01.2026

Поддршката за Украина е приоритет на кипарското претседателство со Европскиот совет, изјави претседателот на Кипар, Никос Христодулидес.

Веднаш по разговорите со својот украински колега, Володимир Зеленсаки, Христодулидес истакна дека состанокот бил суштински и конструктивен. Тој, исто така, ја потврди непоколебливата и цврста поддршка на Кипар за суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на Украина.

Претседателството со ЕУ почна со скандал: Првата дама на Кипар вмешана во корупција

Зеленски, од своја страна, изјави дека на билатералната средба со кипарскиот претседател се разговарало за потребата од заострување на санкциите против Русија, подготовка на нов пакет мерки и преземање голем број чекори за борба против руската „флота во сенка“.

Поврзани вести

Свет  | 12.01.2026
Руските сили ја парализираат целата украинска воена логистика во и околу градот Костантиновка
Свет  | 10.01.2026
Велика Британија ќе обезбеди 200 милиони фунти за подготовка за евентуално распоредување на војници во Украина
Свет  | 09.01.2026
„Орешник“ повторно удри : Серија стравични експлозии го осветлија небото над Лвов
﻿