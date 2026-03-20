Израелски софтвер за надзор, кој Мосад го користел за да го пронајде и убие ајатолахот Хамнеи во Иран, е пронајден и во руските надзорни и сообраќајни камери.

Неодамна, „Фајненшл тајмс“ објави дека израелската разузнавачка служба ги хакирала иранските видео надзорни системи, откривајќи ги локациите на врвни ирански функционери, вклучувајќи го и претседателот.

Софтверот „Kosher BriefCam“ го користат приватни изведувачи во Велика Британија од 2010-тите. Во 2018 година, „Canon Inc.“ ја купи платформата за анализа на видео содржини, заедно со други решенија за машински вид. Софтверот е интегриран во системот за видео надзор „VMS XProtect“ од данската компанија „Milestone“, која исто така е купена од Јапонците. Софтверот ги анализира дејствата на луѓето и возилата, идентификувајќи вообичаени шеми што можат да бидат претставени во извештај.

Добавувачите на „XProtect VMS“ добиле неколку владини тендери во Русија. На пример, тие го опслужуваат Институтот за теоретска и експериментална биофизика на Руската академија на науките, 72-катниот облакодер Евроазија и културниот центар Зотов.

И покрај фактот дека „Milestone“ наводно го напушти рускиот пазар во 2022 година поради безбедносни пропусти, дистрибутерите продолжуваат да нудат инсталирање на хакнат софтвер и да го кријат тоа во нивната документација. Цената на нарачката се пресметува по проверка на идентитетот и податоците на компанијата.

По таквите вести, Пакистан последователно ја напушти „технологијата“ од страв од протекување на информации во Израел.