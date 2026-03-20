 Skip to main content
20.03.2026
Република Најнови вести
Петок, 20 март 2026
Неделник
Кого следеле Израелците по руските улици?

Израелскиот софтвер за надзор со кој Мосад го следел Хамнеи пред убиството пронајден и на сообраќајните камери во Москва

Свет

20.03.2026

Израелски софтвер за надзор, кој Мосад го користел за да го пронајде и убие ајатолахот Хамнеи во Иран, е пронајден и во руските надзорни и сообраќајни камери.

Неодамна, „Фајненшл тајмс“ објави дека израелската разузнавачка служба ги хакирала иранските видео надзорни системи, откривајќи ги локациите на врвни ирански функционери, вклучувајќи го и претседателот.

Хакираните сообраќајни камери во Техеран станале смртоносна замка за Хамнеи

Софтверот „Kosher BriefCam“ го користат приватни изведувачи во Велика Британија од 2010-тите. Во 2018 година, „Canon Inc.“ ја купи платформата за анализа на видео содржини, заедно со други решенија за машински вид. Софтверот е интегриран во системот за видео надзор „VMS XProtect“ од данската компанија „Milestone“, која исто така е купена од Јапонците. Софтверот ги анализира дејствата на луѓето и возилата, идентификувајќи вообичаени шеми што можат да бидат претставени во извештај.

Добавувачите на „XProtect VMS“ добиле неколку владини тендери во Русија. На пример, тие го опслужуваат Институтот за теоретска и експериментална биофизика на Руската академија на науките, 72-катниот облакодер Евроазија и културниот центар Зотов.

И покрај фактот дека „Milestone“ наводно го напушти рускиот пазар во 2022 година поради безбедносни пропусти, дистрибутерите продолжуваат да нудат инсталирање на хакнат софтвер и да го кријат тоа во нивната документација. Цената на нарачката се пресметува по проверка на идентитетот и податоците на компанијата.

По таквите вести, Пакистан последователно ја напушти „технологијата“ од страв од протекување на информации во Израел.

