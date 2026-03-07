Хакираните сообраќајни камери во Техеран станале смртоносна замка за Хамнеи

X / KHAMENEI.IR | فارسی

Интензивната разузнавачка работа на израелските служби го отворила патот за атентатот врз врховниот лидер на Иран, Али Хамнеи. Како што сега откриваат разузнавачките службеници, Израелците со години ги шпионирале неговите телохранители и возачи.

Речиси сите сообраќајни камери во Техеран биле хакирани со текот на годините, нивните слики биле шифрирани и пренесени на сервери во Израел, велат инсајдери цитирани од „Фајненшл тајмс“.

Користејќи ги овие податоци во реално време, со специјални алгоритми и стотици други информации, Мосад и ЦИА наводно знаеле точно во кое време 86-годишникот ќе биде во своите канцеларии.

Неговите телохранители дури не можеле да примаат потенцијални известувања бидејќи околу десетина кули за мобилни телефони во близина на комплексот биле блокирани.