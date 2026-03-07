 Skip to main content
Република Најнови вести
Објавени детали за израелската операција за елиминирање на иранскиот лидер

Хакираните сообраќајни камери во Техеран станале смртоносна замка за Хамнеи

Свет

Интензивната разузнавачка работа на израелските служби го отворила патот за атентатот врз врховниот лидер на Иран, Али Хамнеи. Како што сега откриваат разузнавачките службеници, Израелците со години ги шпионирале неговите телохранители и возачи.

Речиси сите сообраќајни камери во Техеран биле хакирани со текот на годините, нивните слики биле шифрирани и пренесени на сервери во Израел, велат инсајдери цитирани од „Фајненшл тајмс“.

Користејќи ги овие податоци во реално време, со специјални алгоритми и стотици други информации, Мосад и ЦИА наводно знаеле точно во кое време 86-годишникот ќе биде во своите канцеларии.

Генерал на Иранската гарда, кој бил шпион на Мосад, погубен во живо на телевизија

Неговите телохранители дури не можеле да примаат потенцијални известувања бидејќи околу десетина кули за мобилни телефони во близина на комплексот биле блокирани.

