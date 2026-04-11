Избори во Унгарија: Трамп му вети на Орбан дека ќе ја употреби целата економска моќ на САД за да ја развие економијата на Унгарија

Американскиот претседател Доналд Трамп порача дека САД ќе ја вложат целата своја економска моќ за да обезбедат инвестиции и просперитет за Унгарија. Трамп ова го порача во контекст на изборната кампања на Виктор Орбан, кој ја има поддршката на Вашингтон.

Мојата администрација е подготвена дa ja употреби целата економска моќ на Соединетите Држави за да ја зајакнеме унгарската економија, како што сме правеле за нашите големи сојузници во минатото, ако тоа им е потребно на премиерот Виктор Орбан и на унгарскиот народ. Подготвени сме да инвестираме во идниот просперитет кој што ќе се создаде под раководство на Орбан – порача претседателот Трамп.

Ова е втора негова порака во поддршка на Орбан објавена на само два дена пред изборите во Унгарија.

Американскиот потпретседател Џеј-Ди Венс ја посети Унгарија за лично да му изрази поддршка на Орбан, на изборите во кои Вашингтон е спротивставен со Брисел, од каде се укажува поддршка за опозициската партија Тиса на Петар Маѓар.

