Ирански дрон погодил база на Кипар, оштетен хангар за американските извидувачки авиони У-2

Ирански дрон ја погодил „РАФ Акротири“, британската воздухопловна база на Кипар, оштетувајќи го хангарот што го користат американските извидувачки авиони У-2.

Ударот на дронот направил дупка од околу 30 стапки во ѕидот на хангарот. Нема пријавени жртви, а од базата соопштија дека опремата внатре останала неоштетена.

Според анализата на нападот, дрон од типот „Шахид“ најверојатно бил лансиран од Либан, а не од Иран, летал околу 150 милји на ниска надморска височина над морето, избегнувајќи откривање сè додека не бил на околу 20 милји од базата.

Тоа му овозможило на дронот да го погоди објектот во базата без да биде соборен од противвоздушната одбрана.