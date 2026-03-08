 Skip to main content
08.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 8 март 2026
Неделник

Иран се закани дека ќе нападне нафтени постројки во регионот ако Израел продолжи да ја напаѓа иранската енергетска инфраструктура

Свет

08.03.2026

Иранската армија се закани дека ќе ги нападне нафтените постројки во регионот и во Израел ако Израелците и Американците продолжат со нападите врз енергетската инфраструктура на Исламската Република.

Владите на исламските земји мора што поскоро да ја предупредат криминалната Америка и дивјачкиот ционистички режим против ваквите кукавички и нечовечки постапки. Во спротивно, ќе бидат преземени мерки во регионот. И ако можете да си дозволите нафта по цена од над 200 долари за барел – продолжете со оваа игра“, предупреди Централниот штаб на Хатам ал-Анбија, поврзан со Корпусот на Исламската револуционерна гарда.

