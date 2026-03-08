 Skip to main content
Американскиот пазар на трудот е пред колапс

Свет

08.03.2026

paco-curras-from-pixabay

Американскиот пазар на трудот се повеќе се урива.

Американската економија изгубила 92.000 работни места во февруари. Ова може да се нарече колапс во споредба со прелиминарните проценки за раст од 58.000 работни места, наведува аналитичката компанија „The Kobeissi Letter“ (TKL).

Ова е само втора месечна загуба на работни места од ваков обем од почетокот на пандемијата во 2020 година.

Важна забелешка: Овие бројки се од пред американско-израелскиот напад врз Иран и пред зголемувањето на цените енергенсите во светски рамки.

