 Skip to main content
08.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 8 март 2026
Неделник

Арагчи: Иранскиот народ, а не Доналд Трамп, ќе го избере новиот врховен лидер на Иран

Свет

08.03.2026

X / Seyed Abbas Araghchi

Министерот за надворешни работи на Иран, Абас Арагчи, изјави дека иранскиот народ ќе го избере својот лидер, a не американскиот претседател Доналд Трамп.

Во интервју за американската телевизиска мрежа “NBC”Ен-Би-Си“, Арагчи реагираше на изјавата на Трамп дека тој мора да биде вклучен во изборот на наследник на врховниот ирански лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, кој беше убиен 28 февруари, на почетокот на американско-израелските напади врз Иран.

Нема да дозволиме никој да се меша во нашите внатрешни работи. Ова е прашање само за иранскиот народ и на никој друг“, рече Арагчи.

Кој е Моџтаба Хамнеи, најверојатниот нов лидер на Иран по убиството на неговиот татко, ајатолахот Али Хамнеи

Според него, Трамп треба да се извини за војната, убиствата и разурнувањата на Блискиот Исток.

Очигледно е дека нашите ракети не можат да стигнат до американска почва. Она што можеме да го направиме е да нападнеме американски бази и инсталации околу нас“, додаде шефот на иранската дипломатија.

САД и Израел го нападнаа Иран во сабота, на 28 февруари, што го натера Техеран да возврати со ракети кон Израел, Кувајт, Бахреин и други земји од Блискиот Исток кои имаат американски бази.

Поврзани вести

Свет  | 08.03.2026
Макрон телефонски разговарал со иранскиот претседател, побарал дипломатско решение на војната
Свет  | 08.03.2026
Иран се закани дека ќе нападне нафтени постројки во регионот ако Израел продолжи да ја напаѓа иранската енергетска инфраструктура
Свет  | 08.03.2026
САД планираат операција за да ја преземат контролата врз целите нафтени резерви на Иран
﻿