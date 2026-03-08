Сијарто бара одговор од Киев: Зошто преку Унгарија биле префрлени 900 милиони долари и 420 милиони евра во кеш

Унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто, објави нова порака до Украина, барајќи објаснување за големите суми готовина што Украинците ги пренеле низ Унгарија.

Сè уште чекаме одговор: зошто 900 милиони долари и 420 милиони евра готовина беа префрлени преку Унгарија? За што се искористени и во чиј интерес? Колку од нив беа потрошени во Унгарија и во чија корист?“, напиша Сијарто.

Објавата доаѓа по инцидентот што дополнително ги затегна односите меѓу Будимпешта и Киев. Унгарските власти претходно објавија дека протеруваат седум украински државјани кои беа приведени додека преку Унгарија транспортирале 40 милиони долари, 35 милиони евра и девет килограми злато во Украина во возила за транспорт на готовина.

Унгарските даночни власти соопштија дека тие биле приведени под сомнение за перење пари, додека украинската страна тврдеше дека станува збор за редовен банкарски транспорт.

Украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха ја обвини Будимпешта дека ги држи украинските банкарски службеници како заложници и ги краде парите, додека Сијарто потоа праша зошто такви суми воопшто биле транспортирани во готово ако станува збор за банкарска трансакција.

Целиот приказна се случува во време кога односите меѓу Унгарија и Украина веќе сериозно се влошени откако Украинците ја сопреа испораката на руска нафта за Унгарија преку нафтоводот „Дружба“, како и блокирањето од страна на Орбан на пакетот од 90 милијарди евра помош од Европската Унија за Украина.