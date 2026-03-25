Гутереш ги повика САД и Израел да ја прекинат војната со Иран

Генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, ги критикуваше различните фракции во тековниот блискоисточен конфликт, велејќи дека борбите „ги пробија границите што дури и лидерите ги сметаа за замисливи“.

Тој ги повика САД и Израел, чии заеднички напади минатиот месец ја почнаа војната против Иран, да ги прекинат борбите бидејќи „хуманитарното страдање се продлабочува, цивилните жртви растат, а глобалното економско влијание е сè попогубно“.

Мојата порака до Иран е да престане да ги напаѓа своите соседи – додаде Гутереш.

Тој, исто така, го најави назначувањето на ветеранот на француската дипломатија, Жан Арно, за личен пратеник кој ќе ги предводи напорите на светската организација за конфликтот и неодамнешните мировни напори кои се во тек.