16.03.2026
Понеделник, 16 март 2026
Германија со порака до Вашингтон: Конфликтот во Иран не е војна на НАТО

16.03.2026

Германската Влада соопшти дека евентуалната американска војна против Иран „нема никаква врска со НАТО“. Владата предупреди дека проширувањето на борбените операции и вклучувањето на Алијансата би носело големи ризици за партнерите на Блискиот Исток, јавуваат новинските агенции од Бликиот Исток.

„Ова не е војна на НАТО и нема никаква врска НАТО бидејќи Алијансата е одбранбен сојуз“, изјави портпаролот на владата Стефан Корнелиус пред новинарите во Берлин, одговарајќи на прашање од новинари во Берлин, во врска со заканите на Доналд Трамп кон НАТО.

„Ја зедовме во предвид позицијата на американскиот претседател“, додаде тој.

Тој нагласи дека ескалацијата на конфликтот би ги загрозила регионалните партнери.

Германската влада претходно неколку пати изјави дека нема да учествува во американската војна против Иран.

Поврзани вести

Свет  | 15.03.2026
Израел и понуди на Германија да го произведува системот „Железна купола“ на нејзина територија
Свет  | 15.03.2026
„Нетанјаху е наша цел, ќе го гониме и ќе го убиеме“: се закани Иран
Свет  | 14.03.2026
Хезболах извршува напади врз населени места во Израел
